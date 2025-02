Lanazione.it - La Pietà, balordi in azione. Ancora spaccate alle auto

Amarissimo risveglio ieri mattina per una famiglia che abita in zona La: il finestrino anteriore della loro vettura parchegiata in via della Fonderia era stato spaccato. I ladri avevano rovistato nell’abitacolo ma senza trovare nulla di valore. E’ l’ennesima “spaccata“ che si consuma ai danni dei veicoli nel quartiere dellae in città in generale è quasi una al giorno. Ai tentativi di furto dentro i veicoli si sommano levetrine dei negozi, i furti negli appartamenti e persino i furti d’, questi ultimi particolarmente frequenti. Alla Castellina il 16 dicembre scorso, in piena notte, i ladri sfondarono a calci la porta della pasticceria Chantilly, portando via bottiglie di vino e liquori pregiati e un misero fondo cassa. Fra dicembre e i primi di gennaio si sono verificate dieci intrusioni notturne nei bar, pasticcerie, tabaccherie, ristoranti, negozi di abbigliamento e perfino nella prestigiosa gioielleria “Cassetti” come molti ricorderanno.