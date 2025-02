Quotidiano.net - La pasta Gratifico:: "Per chi cerca l’eccellenza bolognese"

UN TORTELLINO, premiato tre volte dal Gambero Rosso come eccellenza agroalimentare del nostro Paese. Chissà se Silvano Bellei, Silvano Galici e Alessandro Ritelli (insieme nella foto in alto), titolari di, pastificio con sede a Minerbio, in provincia di Bologna, all’inizio della loro avventura imprenditoriale avrebbero mai immaginato di tagliare un tale traguardo. "Il nostro balanzone (ripiena di mortadella e ricotta fresca ndr) – aggiunge Bellei, con una punta di modestia – si è aggiudicato invece, nel 2021, a Londra il Bellavita Awards, come Best F&B product, mentre nel 2019, la Confraternita dello Gnocco d’Oro ha assegnato al tortellinoil titolo di ’migliore pastorizzato nella categoriafresca’". E non finisce qui.è stato giudicato nel 2024 ’Miglior pastificio’ dall’Emilia-Romagna Food Awards, che celebra le aziende che con passione portano avanti l’eredità culinaria più autentica della regione.