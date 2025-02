Iodonna.it - La nuova tendenza che spopola sui social invita a non comprare per un anno intero. Un movimento che va oltre i buoni propositi e sfida le basi del consumismo contemporaneo

L’epoca delsfrenato, dominante tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, sembra stia lasciando il posto a unaconsapevolezza. La Generazione Z, in particolare, complici anche a una serie di fattori, come la pandemia, dalle ansiei, dalle preoccupazioni ambientali e dall’instabilità economica, sta guidando un cambiamento radicale, che cerca di ridimensionare il desiderio di un consumo immediato e illimitato. Shopping responsabile: la guida per acquistare consapevolmente X No buy challenge: basta shopping compulsivoIn questo contesto, un trend che è emerso con forza è la “no buy challenge”, unagià presente negli anni passati, ma che ha guadagnato grande popolarità all’inizio del 2025.