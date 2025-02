Lanazione.it - La nuova frontiera delle sanzioni tributarie

Firenze, 24 febbraio 2025 – Tutte le novità e le problematiche introdotte nel sistema penale tributario dal recente D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 (conosciuto come la riforma): è il contenuto del nuovo libro di Antonio D’Avirro, Michele D’Avirro e Marco Giglioli, dal titolo ’I reati tributari in materia di imposte dirette e Iva’. Il volume sviluppa nuove riflessioni sul tema, attraverso la descrizione e l’analisi non solorilevanti modifiche normative intervenute, ma anche degli approfondimenti offerti dalla dottrina e dei più significativi e più recenti orientamenti giurisprudenziali. Sul fronte penalistico, la riforma ha "in particolare interessato i reati di omesso versamento di ritenute certificate e Iva e – soprattutto – il reato di indebita compensazione, sul quale si è intervenuti al dichiarato scopo di operare una rigorosa distinzione tra fattispecie relative a “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti”.