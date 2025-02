Ilfoglio.it - "La notte è trascorsa bene", gli aggiornamenti sulle condizioni di Papa Francesco

"La, ilha dormito e sta riposando", ha fatto sapere alle 8,15 di lunedì 24 febbraio la Sala Stampa della Santa Sede. Ledisono ancora critiche, come era stato reso noto ieri nel bollettino diramato dalla Sala stampa della Santa sede sul ricovero del Pontefice al Gemelli di Roma. Il bollettino di domenica sera sottolineava che nella giornata non c'erano state nuove crisi respiratorie e non era stato necessario procedere a nuove trasfusioni rispetto a quelle di sabato 22 febbraio. Ma si segnalava, per la prima volta negliquotididiani, una insufficienza renale. Ma "continua ad essere vigile e ben orientato", fa sapere la Sala stampa vaticana. Per approfondire: