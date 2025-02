Ilrestodelcarlino.it - La Nazionale di fioretto senza tecnici jesini

Dopo il commissario tecnico Stefano Cerioni addio anche ai suoi più stretti collaboratori, la maestra Giovanna Trilli e la preparatrice atletica Annalisa Coltorti, entrambe jesine e pluri medagliate: il braccio destro e il braccio sinistro del ct come scherzosamente, ma mica tanto, da qualcuno etichettate in passato. Il Club Scherma Jesi perde in un colpo solo tutti i suoi‘azzurri’ un terzetto che definire storico appare già riduttivo vittime della rivoluzione di febbraio, un autentico tsunami per il movimento della scherma voluto dalla Federazione all’indomani del rinnovo delle cariche. Dopo Stefano Cerioni cui era appena stato dato il benservito è di queste ore la notizia della mancata convocazione per il collegiale didi fine mese delle due rappresentanti del Club Scherma Jesi in vista delle prima prova di Coppa del Mondo al Cairo il 6 7 marzo che segnerà il debutto del nuovo ct Simone Vanni.