Ilfattoquotidiano.it - La Nazionale come Sanremo, il ct Spalletti: “Cercherò di imitare Carlo Conti. Il talento? Non è solo quello di Messi”. E fa tre nomi

è stato bravo a potersi contornare di grandi personaggi che gli hanno dato qualcosa, è stato bravo a dargli spazio ediil suo modo di fare e il suo percorso“. Così il CT dellaazzurra Luciano, in un incontro con la stampa nella sua tenuta a Montaione, parlando del direttore artistico e conduttore della passata edizione del Festival di. Il commissario tecnico degli azzurri si è espresso anche riguardo la lotta scudetto tra Napoli e Inter, ma anche sulle condizioni di salute di Moise Kean dopo il trauma cranico subito nel match della Fiorentina con il Verona.“Napoli-Inter sarà un bel duello e una bella sfida che può dire molto della classifica, proprio in base alle tensioni di cui si cibano le squadre in funzione della sfida. – ha pronosticato il CT – Non vedo ancora l’Inter al top delle possibilità da un po’ di partite, sicha quel livello altissimo di potenziale penso lo possa esprimere da un momento all’altro.