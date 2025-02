Iodonna.it - La mostra "Vitroepifanie" sui vetri della collezione del museo

(askanews) – Ancora una volta Elisa Sighicelli, una delle artiste più consapevoliscena contemporanea, ciquelle che potremmo definire, ma senza alcuna retorica visuale, le trasfigurazionifotografia, la sua aderenza concettuale a un’idea forte di pratica artistica. AlPoldi Pezzoli di Milano è aperta la, che nasce dalla reinterpretazionediantichi delstesso.fotografica "Home Sweet Home" guarda le foto «Il mio intento non era documentaristico di rappresentare la realtà – ha detto Sighicelli ad askanews – ma in qualche modo di prendere come punto di partenza questi oggetti straordinari e cercare di trasfigurarli e trasformarli in una nuova realtà, diciamo».