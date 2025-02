Lanazione.it - La morte in auto, nel tragico incidente: chi era la vittima dello scontro di Riparbella

(Pisa), 24 febbraio 2025 – Si chiamava Maurizio Franchi e aveva 44 anni l’uomo rimasto coinvolto in un tremendostradale nella mattina di lunedì 24 febbraio. Accade in provincia di Pisa, a. Franchi abitava a Vada, frazione del Comune di Rosignano Marittimo. Ed è in lutto la provincia di Livorno per la scomparsa di una persona conosciuta in ambito micologico. Franchi era infatti un appassionato di funghi e faceva parte del gruppo micologico di Cecina. Una persona particolarmente amante della natura e delle escursioni. Passione che condivideva con tanti amici. Laintorno alle 8.30 di lunedì sulla statale 68 di Val di Cecina a. La suaè rimasta coinvolta nellocon un'altra macchina e un camion. Un impatto devastante. L’di Franchi è andata completamente distrutta.