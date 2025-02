Ilfoglio.it - La moda di ridare credito alla Juventus dopo averla sbertucciata

A pensar male si potrebbe malignare sul fatto che Antonio Conte stia facendo di tutto per non vincere uno scudetto che avrebbe potuto vincere, o quanto meno avrebbe potuto contenderlo sino all'ultimo, per ripicca contro una dirigenza che prima ha ceduto "al ricatto", almeno a dir loro, messo in atto dcompagnia di Khvicha Kvaratskhelia per andare al Paris Saint-Germain, e che poi non è stata capace di rimpiazzare Khvicha Kvaratskhelia. Antonio Conte parla sempre con parole piene, ma è nelle mezze parole che si esprime davvero. E in quelle mezze parole risaltano astio e delusione per le promesse, private, non mantenute. Il Napoli non si è mai ripreso dal calciomercato di gennaio,maniera di certi tizi che fanno una dieta folle prima delle feste per poi trovarsi troppo sazi già agli antipasti del pranzo di Natale: classico errore sciocco di chi non ha capito nonostante gli anni come vanno le cose.