La Misericordia di Capezzana piange Carrini

Un grave lutto ha colpito ladi Prato: è morto Andrea, presidente dal 2002 della sezione di. La salma è esposta alle cappelle del commiato dellae il funerale sarà oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria aera capoguardia d’onore dell’arciconfraternita dal 2016. "Iscritto fin da giovane alla nostra istituzione – lo ricorda la– è sempre stato solerte nei servizi di carità. Per il suo lodevole impegno nel 2009 la Confederazione nazionale delled’Italia gli ha conferito la Stella al merito della carità". "Andrea- lo ricordano in sezione - ha servito con responsabilità, dedizione e competenza". Oggi il ritrovo della Brigata sarà alle 14,15 alla sezione per muovere poi verso la chiesa.