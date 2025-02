La minaccia nucleare di Trump a Putin durante l'invasione russa dell'Ucraina, poi dimenticata

Leggi su Open.online

Nel 2025, Donaldaccusa falsamente Zelensky di aver iniziato la guerra, fornendo molteplici assist alla disinformazione della propagandacontro l’Ucraina. In pochi ricordano le parole dell’attuale Presidente americano del 21 marzo 2022, a quasi un mese dall’inizio delsu vasta scala. Intervistato da Stuart Varneyla trasmissione Fox Business, criticando la gestione dell’amministrazione Biden, sostenne che questa guerra non sarebbe mai iniziata con lui alla guida degli Stati Uniti. Un punto che ancora oggi mantiene nelle sue narrazioni, ma in quell’intervista si era scagliato contro il leader russo in modo deciso, sostenendo pienamente l’appoggio militare all’Ucraina e l’invio di armi per la difesa del Paese alleato. Non solo: davanti alle minacce sull’uso delda parte diminacciò a sua volta di inviare i sottomarini nucleari americani verso la Russia: «Andremo avanti e indietro lungo le vostre coste».