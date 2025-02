La mappa dell’autismo nel mondo dal 1990 al 2019 e la disinformazione No Vax

Leggi su Open.online

Sta circolando sui social unache mostra la distribuzione mondiale dei casi di autismo dalal, accompagnata da un testo che suggerisce un legame diretto tra l’aumento dei casi e la diffusione delle vaccinazioni pediatriche nei Paesi sviluppati. Il post invita a diffondere il messaggio per «fermare le spietate multinazionali del farmaco» e «proteggere i bambini». Lamostra effettivamente l’incidenza stimata dei disturbi dello spettro autistico (ASD) in 204 Paesi, ma è stata utilizzata fuori contesto per promuovere una teoria complottista senza basi scientifiche.Per chi ha fretta:Laè reale e proviene da uno studio pubblicato su Nature Neuroscience (2022), che esplora la prevalenza globaledalal.Lo studio analizza la prevalenzaa livello mondiale in base a 183 studi provenienti da 204 Paesi, ma non ha alcuna correlazione con i vaccini.