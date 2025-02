Ilgiorno.it - La linea di Palazzo Marino. Il sindaco per adesso tace. Il Pd punta sulla svolta soft

IlGiuseppe Sala per ora. È arrabbiato per l’intervento dell’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi? Danon arrivano né conferme né smentite. Di sicuro, però, il discorso, al convegno del Pd sul Pgt, dell’ex dirigente comunale promosso in Giunta nel 2021 dal primo cittadino è suonato come una bruscarispetto allatenuta da Sala (e dallo stesso Tancredi) sull’urbanistica da quando la Procura, oltre un anno fa, ha aperto le indagini e sequestrato una quindicina di cantieri in città, segnalando che annunciate "ristrutturazioni" erano diventate "nuove costruzioni" grazie a una semplice Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività. Il primo cittadino, da allora ad oggi, ha sempre tenuto la barra dritta, ribadendo più volte che le regole adottate dall’amministrazione hanno garantito la rigenerazione urbana di intere aree della città e difendendo a spada tratta i dirigenti comunali che le hanno applicate nell’ultimo decennio.