LA Knight ammette le sue insicurezze | Temevo di scomparire dopo Survivor Series 2023

LAha lavorato duramente per scalare le gerarchie in WWE, sempre consapevole del fatto che la sua popolarità potrebbe svanire da un momento all’altro. Infatti,ha ammesso di aver temuto di finire nell’oscuritàil ritorno di Randy Orton e CM Punk in WWE.Parlando con Metro, “The Megastar” ha confessato di aver avuto paura di finire in secondo pianoil ritorno di CM Punk e Randy Orton durante:“Randy e CM Punk tornano, e io penso: ‘Ok, ora la gente penserà che sono stato sconfitto e che, con il loro ritorno, finirò in secondo piano’. Credo che molti abbiano avuto questa percezione per un po’.”ha trascorso decenni lavorando per raggiungere questo livello e ha riconosciuto che, nonostante la sua sicurezza e il suo carisma, non ha sempre avuto la certezza del proprio posto.