La guerriglia fuori dallo stadio i ‘bulli’ salvati dal linciaggio | la Digos indaga sui filmati

Reggio Emilia, 24 febbraio 2025 – La questurasullache si è scatenata sabato pomeriggioCittà del Tricolore, al termine della partita Reggiana-Carrarese, tra ragazzini frequentatori del centro commerciale ‘I Petali’ e un gruppo di tifosi granata. Al vaglio dellaci sono le immagini delle telecamere per stabilire responsabilità da una parte e dall’altra. Ma anche per ricostruire la dinamica. Stando a quanto si apprende, a cominciare sono stati alcuni giovani che hanno provocato i tifosi che uscivano dalle tribune prima con sfottò e poi con insulti pesanti. Gli stessi(o ‘maranza’ come qualcuno li definisce in un tipico slang) hanno poi scatenato la reazione degli ultras quando una donna è caduta a terra dopo essere stata colpita da un ragazzino che sfrecciava in monopattino (e non inseguito dai tifosi, come erroneamente riportato ieri).