Ilnapolista.it - La giustizia sportiva basata sul Tas funziona solo per i ricchi, l’Europa vuole demolirla (El Paìs)

Il caso Sinner potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso – la botte – dell’intero sistema giudiziario sportivo, quello basato sul Tas come ultimo appello. Lo scrive El.Quello di Sinner è considerato, nell’ambiente, un grande successo per il suo avvocato, Jamie Singer, del prestigioso studio legale londinese Onside Law. Ed evidenzia le fragilità del sistema diinternazionale, nato alla fine del secolo scorso su iniziativa di Juan Antonio Samaranch, allora presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio). “Questo sistema – spiega El– è spesso criticato per la sua vicinanza alle istituzioni sportive e per il suo scarso grado di indipendenza, come sottolineato dalla Corte didell’Unione Europea (Cgue).Il problema è proprio l’architettura del sistema.