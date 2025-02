Liberoquotidiano.it - La Germania va a destra, un tedesco su 5 ha votato Weidel. E lo tratteranno da nazista: come finirà

Leggi su Liberoquotidiano.it

È una buona idea trattare daun elettoresu cinque? Ovviamente no. Ma è quello che sta incredibilmente accadendo. Supersintesi: gli elettori vanno nettamente a; l'AfD coglie un risultato storico raddoppiando i suoi voti nonostante anni di mostrificazione subìta; la Cdu arriva largamente prima (un po' sotto i sondaggi della vigilia, a onor del vero) ma comunque si autorinchiude nel vicolo cieco della ricerca di una complicata e fragile coalizione per tenere fuori il partito che è cresciuto alla sua. E i socialdemocratici? A pezzi, bastonati dagli elettori: 9-10 punti percentuali in meno rispetto alle elezioni precedenti. Si profila il peggior risultato di sempre nella storia dell'Spd. In calo anche i Verdi. Fa un piccolo miracolo, dal suo punto di vista, la sinistra della Linke, che cercherà di fare opposizione dal lato opposto rispetto ad AfD.