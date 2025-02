Quotidiano.net - La Germania sceglie Merz. Vince la Cdu, boom dell’ultradestra. A rischio la grande coalizione

Roma, 24 febbraio 2025 – Lacontiene a fatica ildell’AfD, ma già dopo exit poll e prime proiezioni si chiede se avrà un governo all’altezza. Alle elezioni anticipate con affluenza record all’84%, un tedesco su cinquel’estrema destra. Il partito di Alice Weidel, sostenuto da pulsioni sovraniste anche sovranazionali (vedi appelli di Elon Musk e Jd Vance), nonché dichiaratamente xenofobo, raddoppia i consensi al 20,4% ma resta lontano dalla leadership di Cdu-Csu, saldamente vincitrice con il 28,5%. Ora il leader Friedrichriceverà l’incarico per guidare il Paese. In quanto conservatore, incassa i complimenti immediati di Donald Trump che corregge il tiro e annette il risultato alla destra internazionale: “Ungiorno per lae gli Stati Uniti”. TOPSHOT - Friedrich, leader of Germany's conservative Christian Democratic Union (CDU) and his party's main candidate for Chancellor addresses supporters after the first exit polls in the German general elections were announced on TV during the electoral evening in Berlin on February 23, 2025.