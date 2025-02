Monzatoday.it - La gallina e i volti "squarciati": la mostra di Tomaini alla Leogalleries

Leggi su Monzatoday.it

Passeggiando in questi giorni è facile notare la coda di curiosi che vanno chiedendosi cosa ci faccia unache si muove all'interno di un pollaio posto in una vetrina di via De Gradi a Monza.Lain questione, per inciso, non è altro che un ologramma e la vetrina sulla quale si.