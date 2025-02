Laspunta.it - La Filca Cisl di Frosinone elegge Giustino Gatti Segretario

Il Presidente del Consiglio della Provincia di, Gianluca Quadrini, ha preso parte al XIII Congresso Provinciale degli Edili, organizzato dalladi. L’evento, che si è svolto presso l’Auditorium della Cassa Edile, “La Casa degli Edili”, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di analisi per il futuro del settore delle costruzioni nella nostra provincia.Nel corso del congresso, il Presidente del Consiglio Provinciale ha portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ribadendo l’importanza di questo appuntamento come momento di democrazia e partecipazione. “Il settore edilizio è da sempre uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo economico e sociale della nostra provincia. Oggi più che mai è necessario un dialogo costante tra le istituzioni, le organizzazioni sindacali e le forze produttive del nostro territorio.