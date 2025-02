Sport.quotidiano.net - La Ferrari alla scoperta del nuovo mondo

Come la 24 Ore di Le Mans. Spalmata però su tre giorni, nel cuore del deserto. Lewis Hamilton e Charles Leclerc sognano di guidare idealmente la carovana. A Sakhir, in Bahrain, è previsto un meteo incerto: ma tra mercoledì e venerdì la Formula Uno targata 2025 scoprirà le prime certezze. O quasi. Tutti. Otto ore al giorno. Un unico modello a disposizione per le singole scuderie. Dopo mesi di chiacchiere e di parate, i dieci team iscritti al mondiale si ritrovano nello stesso luogo. DSauberHaas, dAlpineRacing Bull, dWilliamsAston Martin, dMercedesRed Bull, dMcLaren: non mancherà nessuno. Nuove. Soprattutto, esauriti i.balli in maschera, gli ingegneri presenteranno le neonate monoposto. Fin qui, abbiamo visto la Rossa e la Papaya, intese comee McLaren.