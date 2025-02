Bresciatoday.it - Là dove c'era l'erba arriverà un nuovo maxi-capannone industriale

Leggi su Bresciatoday.it

Legambiente Lombardia annuncia un ricorso al presidente della Repubblica Sergio Mattarella contro la procedura di Suap presentata in territorio di Chiari dalle società Sandrini Holding srl e Sandrini Metalli spa per la realizzazione di una nuova linea produttiva in ampliamento all'attività.