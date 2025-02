Gamberorosso.it - La cuoca ex fruttivendola che sta insegnando ai torinesi la cucina marocchina

Incontriamo Sanaa Salmi ai tavoli del suo bistrot-ristorante LellaMama al termine del servizio al Mercato Centrale di Torino. A metà pomeriggio i tavoli si svuotano e per Sanaa è uno dei rari momenti di riposo. In questi primi giorni di apertura del nuovo spazio a Porta Palazzo, cuore della Torino multietnica, laoriginaria della regione di Ouarzazate, nel Sahara marocchino sta facendo la spola con Milano. Nel capoluogo lombardo, il 25 settembre del 2023 ha aperto il suo primo locale, un piccolo ristorante dietnica. “Sono in una zona centrale, tra San Babila e il Tribunale con una bella clientela, ma sogno in grande e voglio aprire altri indirizzi per far conoscere laagli italiani”.La prima occasione è arrivata proprio a Torino, sede di una delle più popolose (se non la più popolosa) comunità marocchine in Italia che si ritrova attorno al grande e animatissimo mercato alimentare di Porta Palazzo.