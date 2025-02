Ilrestodelcarlino.it - La cittadella dello sport: "Pronta a settembre"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Proseguono i lavori sui maxiprogetti del ‘Cantiere Faenza’ che cambieranno il volto della città. Dalla casa della comunità al nuovo Palazzo delle Esposizioni, passando per l’opera più onerosa del comprensorio faentino: la, ovvero la rigenerazione completa del complessoivo Graziola: due campi da calcio, un campo da rugby, due campi in erba sintetica da calcetto, il campo da baseball, la pista di atletica, nuovi spogliatoi per tutte le specialità, vialetti ciclopedonali, percorsi fitness, giochi per bambini e la club house, una struttura dotata di cucina e uffici al servizio dell’impianto e delle societàive. Degli oltre 4 milioni di euro di investimento, 2,9 sono la quota stanziata con risorse Pnrr, mentre le restanti quote saranno coperte da risorse comunali.