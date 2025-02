Linkiesta.it - La Cdu è il primo partito in Germania, AfD è il secondo ma non governerà

Ha vinto la Cdu, sfiorando il ventinove per cento dei voti. Ha perso l’Spd, che lascia sul tavolo quasi il dieci per cento rispetto al 2021 e ora è terzo il terzo. Esulta anche l’estrema destra di Alternative für Deutschland (AfD), andando oltre il venti per cento: è il miglior risultato della sua storia. Buone le performance dei Verdi, poco sotto al dodici per cento, e della sinistra di Linke, quasi al nove per cento. Sotto la soglia di sbarramento del cinque per cento si fermano invece i liberali di Fdp, che sono crollati rispetto al 2021, e (molto probabilmente) la Bsw di Sahra Wagenknecht. Le elezioni parlamentari inhanno rispettato le aspettative, almeno a grandi linee.I risultati indicano che l’alleanza Cdu/Csu guidata da Friedrich Merz (duecentotto seggi,le ultime stime) può formare una “grande coalizione” con l’altro grandestorico tedesco, la Spd (centoventi seggi), ed evitare di dover formare una difficile coalizione a tre come quella guidata dal cancelliere uscente Olaf Scholz: i due partiti insieme avranno la maggioranza assoluta dei seggi.