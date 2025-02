Quotidiano.net - La “Bandiera gialla“ della musica italiana

Leggi su Quotidiano.net

di Andrea SpinelliCon l’addio di Gianni Pettenati si ammaina ladi una stagione ancora vivissima nei ricordigenerazione cresciuta nella seconda metà degli anni Sessanta sulle spiagge, davanti al juke-box che gracchiava all’infinito quella hit adattata da Alberto Testa e Nicola Salerno su The Pied Piper dell’inglese Robin Peter Smith, meglio conosciuto come Crispian St. Peters. Un buon successo internazionale – quarto negli Stati Uniti, quinti nel Regno Unito, addirittura primo in Canada – ripreso in Italia nel ‘66 proprio dal cantante piacentino e trasformato in una reliquia di quegli anni, grazie anche all’omonima trasmissione radiofonicacoppia Arbore-Boncompagni, nata però l’anno precedente. Un’idea benedetta dal dio delle classifiche quella di regalare a The Pied Piper un testo in italiano, visto che la versione in lingua originale incisa da Patty Pravo qualche mese prima di Pettenati nel lato B di Ragazzo triste (cover italianizzata a sua voltaBut you’re mine di Sonny Bobo & Cher) era rimasta abbastanza in ombra.