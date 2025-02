Parmatoday.it - La bandiera dell’Ucraina esposta a Palazzo Municipale

In occasione del terzo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina, il Comune di Parma ha rinnovato il proprio sostegno al popolo ucraino, duramente colpito dal conflitto. Questa mattina lagialloblu ucraina è statasulla facciata di, in Piazza Garibaldi.