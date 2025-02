Ilgiorno.it - La banda del flessibile colpisce un altro negozio. Ladri in azione anche alla Lidl di Canegrate

(Milano), 24 febbraio 2025 – Chiuso per problemi tecnici. Così recita il cartello apposto fuori daldi, col supermercato chiuso per l'intera giornata di lunedì. In realtà è stato un colpo chirurgico, studiato nei minimi dettagli e portato a termine con impressionante precisione, quello che ha portatochiusura del punto venditase. Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 febbraio, unadiha messo a segno un furto riuscendo a scassinare la cassaforte con une a fuggire con il bottino, ancora in fase di quantific. L'ombra della criminalità si allunga sul basso Varesotto e sul Legnanese. Il colpoè il terzo in meno di dieci giorni con un modus operandi che lascia pochi dubbi: i malviventi mirano direttamentecassaforte, dimostrando una conoscenza approfondita delle misure di sicurezza dei supermercati.