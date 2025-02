Juventusnews24.com - Kolo Muani può giocare con Vlahovic ma… Le indicazioni che arrivano da Cagliari Juve sono chiare: i numeri mostrano che la convivenza è possibile?

di Nicolò Corradinopuòcon, l’analisi della prestazione dell’attaccante francese in: iGiuntoli ha le idee: «Sì, abbiamo tanti attaccanti bravi e il mister sta cercando di gestirli. Posancheinsieme». Thiago Motta ha le idee: «Assolutamente sì, dipenderà dalla tipologia di partita, madue elementi con grandi caratteristiche. È una soluzione che prenderò in considerazione per il futuro».posinsieme e lo hanno fatto nuovamente, per la seconda volta, in.Certo, Thiago Motta non ha cambiato il modulo che è rimasto il 4-2-3-1 iniziale nonostante la presenza di due punte in campo.ha, infatti, giocato come esterno di destra, prendendo il posto di Conceicao.