Lanazione.it - Keybox, l’annuncio del Comune di Firenze: “Da martedì 25 rimozione al via, ma i due terzi sono già spariti”

, 24 febbraio 2025 – Inizierà25 febbraio ladelledai palazzi di: lo ha annunciato Jacopo Vicini, assessore comunale al turismo, rispondendo a una domanda d'attualità in Consiglio comunale. «Sarà fatto un primo giro - ha detto -, un primo intervento di, anche se, a quanto comunica la Polizia municipale che aveva iniziato la mappatura dellein città, ne è rimasto solo un terzo rispetto a quelle mappate». Ciò vuol dire, secondo l'assessore, che «la cittadinanza si è adoperata per rispondere al divieto che noi abbiamo portato avanti con la modifica al regolamento di polizia urbana». L'eventualedelle, ha spiegato Vicini, «avverrà da parte della Polizia Municipale attraverso l'ausilio di personale tecnico», e per risalire al legittimo proprietario la stessa Polizia municipale «si avverrà di tutte le procedure e facoltà previste e consentite dalla legge 689/1981».