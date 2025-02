Juventusnews24.com - Kelly è finalmente dominante: l’inglese riscatta la serataccia di Eindhoven e conquista la Juve per una notte. La sua reazione nei numeri

Leggi su Juventusnews24.com

di Matteo Barilestudia per diventare il nuovo leader difensivo della. I suoicontro il Cagliari rappresentano un inizio incoraggiante «Siamo arrabbiati e delusi, sappiamo che non abbiamo giocato bene e come serviva per avere il risultato che volevamo. Sono stati giorni duri, ma era necessario per entrare nella mentalità fondamentale per arrivare dove vogliamo». Lloydsi è presentato così ai microfoni di DAZN nel pre partita di Cagliari. Sana autocritica e mentalità. Sono questi i due capisaldi della “pillola” che il difensore inglese ha esternato prima del successo in terra sarda. Serviva unaalla squadra di Thiago Motta dopo ladicontro il PSV in Champions League.che non ha risparmiato nessuno,compreso. Per svegliarsi dall’incubo era necessario sfoggiare una partita