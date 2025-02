Ilnapolista.it - Kean, gli accertamenti finali in ospedale hanno sciolto ogni dubbio e tolto qualsiasi tipo di paura (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Ieri a Verona il terribile spavento per Moise, attaccante della Fiorentina, che, dopo un contrasto molto duro alla testa, si è accasciato sul terreno di gioco. Per fortuna non ci sono gravi conseguenze, l’attaccante ha passato la notte indove sono stati fatti tutti gli. Lo riporta ladello Sport.Leggi anche:esce in barella dal campo di Verona: brutto colpo alla testa, è stato trasportato inpotrebbe essere già in campo venerdìScrive la:Sarebbe bastato guardare l’espressione impaurita di Edoardo Bove, inquadrato dalle telecamere, davanti all’accaduto. Perché il 1° dicembre Edoardo aveva rischiato la vita, in campo.dalla barella è passato all’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’Borgo Trento, il più attrezzato e vicino a Verona.