Agi.it - Kean è stato dimesso dall'ospedale dopo il trauma cranico

Leggi su Agi.it

AGI - L'attaccante della Fiorentina Moise, vittima ieri di unnel corso della sfida di campionato contro il Verona, ènella nottedi Verona e ha fatto rientro a Firenze. Lo fa sapere il club viola in una nota sul proprio sito web. "I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi", su legge nel comunicato. La punta della Nazionale ieri ha lasciato il 'Bentegodi' in barella durante il secondo tempo della sfida con gli scaligeriessere caduto a terra per un giramento di testa, causato anche della copiosa perdita di sangue subita in un contrasto fortuito.