Kean crolla dopo un colpo alla testa

2025-02-23 18:00:00 Calcio italiano:Minuti di incertezza nell’Hellas Verona – Fiorentina quando il giocatore viola, Moiseè caduta in campo.L’attaccante era Ha ricevuto unin faccia pochi minuti prima, Ciò che lo ha lasciato con una grande ferita sul viso, ma è tornato in campoessere stato curato. I momenti più drammatici sono arrivati ??quando, Una volta incorporato nel verde, èto.I servizi medici andarono immediatamente e ritirarono il giocatore, che era a conoscenza. In ospedale eseguiranno i test che consentono di conoscere la gravità del.Spazzareil caso di BoveQuesto è il Secondo episodio di un crollo di un giocatore della squadra di Fiorentino Durante questa stagione. Il primo ha recitato Edoardo Bove, che è entrato in arresto cardiorespiratorio il 1 ° dicembre in piena partita contro l’Inter.