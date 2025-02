Dilei.it - Kate Middleton, la reazione di William dopo il suo tumore: “Il punto più basso”

Leggi su Dilei.it

ha vissuto un 2024 da incubo, visto che a inizio anno le è stato diagnosticato unche adesso è in remissione. La Principessa del Galles ha ripreso, almeno in parte, i suoi appuntamenti per la Corona Inglese e, specialmente negli ultimi mesi, si è mostrata in pubblico con maggiore frequenza.La sua malattia, però, è stata al centro delle recenti rivelazioni di Jason Knauf, ex dipendente dei Principi del Galles, che ha raccontato anche ladel Principealla notizia della malattia della moglie., ladiald’Inghilterra sono pronti a mostrarsi nuovamente in pubblico,la meravigliosa vacanza ai Caraibi, che si sono voluti concedere nelle ultime settimane. La Principessa del Galles sembra aver ritrovato la forza per affrontare degli eventi pubblici,essersi sottoposta alle cure per ilche l’ha colpita.