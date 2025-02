Bollicinevip.com - Kate Echegoyen Rivera giovanissima un mix di fascino e carisma

Leggi su Bollicinevip.com

un mix diha solo 13 anni, ma il suo sguardo profondo e la determinazione che la contraddistinguono lasciano intuire che sa bene ciò che vuole.nata e cresciuta a Barasso, in Lombardia,incarna un mix di: occhi scuri e penetranti, capelli corvini e un’eleganza naturale che la rende perfetta per il mondo della moda, uno dei suoi grandi sogni. Ma sorprendentemente, al glamour delle passerelle affianca un’altra passione: la medicina.Fluente in italiano e spagnolo, ha le idee chiare sul suo futuro e non ha paura di sognare in grande., hai solo 13 anni, ma sembri già molto determinata. Hai già deciso cosa studiare in futuro?«Sì, la mia idea è quella di intraprendere un percorso in Medicina.