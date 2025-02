Juventus Vlahovic | Momento? Sono sereno Dobbiamo fare un altro step Poi l’incomprensione sull’esultanza…|Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-24 00:46:00Non ci risulta alnessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:Dusan, match-winner in casain occasione del successo di misura alla Unipol Domus di Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale. Ecco le sue dichiarazioni dopo la rete che ha regalato i tre punti alla squadra di Thiago Motta.VITTORIA – “L’importante è che abbiamo conquistato i tre punti, poi oggi ho fatto gol,contento, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto”.L’ESULTANZA – “Per chi era? Per nessuno, l’ho fatta anche altre volte. Basket? Ah, sì, per i fisioterapisti. Abbiamo una cosa nostra in comune e mi hanno chiesto, se avessi fatto gol oggi, di esultare in quel modo”. ILPERSONALE – “ Io la sto vivendo con una grandissima serenità, perchèun professionista, mi metto sempre a disposizione della squadra.