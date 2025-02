Juventusnews24.com - Juventus, solo vittorie a febbraio: nessuno come i bianconeri in Serie A. Non accadeva da più di un anno: tutti i dati dopo la vittoria di Cagliari

di RedazioneNews24 in Serie A il successo esterno di Cagliari La Juventus ha ottenuto quattro successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo dicembre 2023-gennaio 2024 (di cinque) – la squadra bianconera e? l'unica che da inizio febbraio ha vinto tutte le gare disputate nel torneo (4/4). Inoltre, la Juve di Thiago Motta ha ottenuto due successi esterni consecutivi in Serie A per la prima volta in questo campionato e piu? in generale per la prima volta dal periodo compreso tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (tre in quel caso).