Serieanews.com - Juventus, Giuntoli e Motta alla sbarra: ecco la colpa più grande, Elkann stufo

Leggi su Serieanews.com

e Thiagosono sotto accusa: c’è un motivo particolarelapiù– SerieAnewsLaè finalmente tornata a sorridere, almeno per una sera, grazievittoria contro il Cagliari. Il gol di Vlahovic, decisivo per il 1-0 finale, ha spinto i bianconeri al quarto posto, a pochi punti dvetta. La squadra di Thiagosta lentamente cercando di reagire alle difficoltà stagionali, ma le ombre che si stagliano sul mercato estivo sono ancora troppo evidenti.Nonostante il buon momento in campionato, c’è una domanda che tormenta i tifosi: come mai gli acquisti milionari non hanno dato i risultati sperati?Parliamo di Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners: tre nomi che sembravano poter cambiare le sorti della, ma che finora non hanno mantenuto le promesse.