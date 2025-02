Juventusnews24.com - Juventus Bologna Under 16 1-0 LIVE: Rocchetti la sblocca in mischia, bianconeri in vantaggio allo scadere

di Fabio Zaccaria16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della diciannovesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La16 scende in campo contro ilper continuare a vincere:news24 segueil match.16 1-0: sintesi e moviola1? Primo possesso per la Juve, subito aggressiva la squadra di Grauso1? CARFORA CHIUDE TUTTO- Intervento perfetto del terzino che guadagna pure una rimessa dal fondo2? GIARETTA IMPEGNATO- il portiere bianconero toglie dalla porta un insidioso spiovente del, decisivo4? Fsu Demichelis, può ripartire l’azione dei8? MIRACOLO GIARETTA- Bellondi scappa alla marcatura e scarica un destro rasoterra, risponde presente il portiere di Grauso12? Predica calma Grauso, Benassi recepisce e salta di prepotenza il diretto avversario, crossa per Paonessa ma nulla di fatto13? DISCESA DI RIGO- Prova la sgroppata il terzino e tenta un’imbucata, il pne non filtra14? OCCASIONE CORIGLIANO- Urbano serve Corigliano in area che sterza e tenta di destro, pne alto sulla traversa15? URBANO PERICOLOSO- Il nove si allarga e calcia secco, termina però a lato la sua conclusione16? RIGO RISCHIA! Il 2 bianconero interviene sul pne ma vigorosamente, lamentele da parte di Passanisi ma per l’arbitro è tutto regolare19? Fdi Cirillo su Urbano, ottimo lavoro dell’ariete bianconero, punizione seguente mal battuta dai padroni di casa21? Gara molto fisica ora, ennesimo fsubito da Corigliano in ripartenza22? BELLONDI NON AGGANCIA- Andreotti cerca in profondità il suo attaccante, pne però troppo lungo che sfila in out24? OTTIMO PRESSING DI BENASSI- Costringe Toure a ad allungarsi il pne, rimessa laterale Juve25? OTTIMA GIOCATA DI CORIGLIANO- Il fantasista illumina col suo mancino una bella traiettoria, nessun compagno27? OCCASIONISSIMA MARCHISIO- Inserimento coi tempi perfetti e girata, Uruci respinge alla grande.