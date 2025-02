Juventusnews24.com - Juventus Bologna Under 16 0-0 LIVE: meglio gli ospiti in questo avvio di gara

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio Zaccaria16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della diciannovesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La16 scende in campo contro ilper continuare a vincere:news24 segueil match.16 0-0: sintesi e moviola1? Primo possesso per la Juve, subito aggressiva la squadra di Grauso1? CARFORA CHIUDE TUTTO- Intervento perfetto del terzino che guadagna pure una rimessa dal fondo2? GIARETTA IMPEGNATO- il portiere bianconero toglie dalla porta un insidioso spiovente del, decisivo4? Fallo su Demichelis, può ripartire l’azione dei bianconeri8? MIRACOLO GIARETTA- Bellondi scappa alla marcatura e scarica un destro rasoterra, risponde presente il portiere di Grauso12? Predica calma Grauso, Benassi recepisce e salta di prepotenza il diretto avversario, crossa per Paonessa ma nulla di fattoMigliore in campo Juve: a fine primo tempo16 0-0: risultato e tabellinoReti:16: Giaretta, Rigo, Carfora, Brancato, Rocchetti, Demichelis, Benassi, Marchisio, Urbano, Corigliano, Paonessa All.