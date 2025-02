Calciomercato.it - Juve, la pazienza è finita: ceduto dopo Cagliari

Altro flop tra i bianconeri ed ennesimo ko e i tifosi non ne possono più: vogliono addirittura l’addio immediatoLantus passa agrazie al gol di Vlahovic nella prima parte di gara, col serbo che sfrutta un’indecisione della difesa e di Mina. Ma, come spesso accaduto nelle ultime settimane, ancora non convince per quanto fatto vedere in campo. Un buon primo tempo in realtà da parte dei bianconeri, con Caprile a tenere in piedi i padroni di casa.Cristiano Giuntoli (Ansafoto) – calciomercato.itNel secondo la squadra di Motta non rischia particolarmente a livello di occasioni da gol nitide, ma nell’atteggiamento torna a mostrare diverse lacune subendo la pressione dei sardi. Che schiacciano la, porta tantissimi uomini in area, anche se tira poco o niente. I bianconeri si prendono il quarto posto in solitaria, ma appunto gli stessi tifosi continuano a non essere così sereni e anzi non sono proprio soddisfattissimi della gestione e del gioco di Motta.