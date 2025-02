Calciomercato.it - Juve, infortunio Savona: l’esito UFFICIALE degli esami e i tempi di recupero

Leggi su Calciomercato.it

Stamane il difensore bianconero ha svoltostrumentali al J Medical. Non era partito con la squadra per la trasferta di Cagliari a causa di un problema muscolareNicolòha saltato la gara col Cagliari, vinta 1-0 dallantus grazie alla rete di Vlahovic, a causa di un problema muscolare. Stamane il difensore bianconero si è sottoposto astrumentali presso il ‘J Medical’.(LaPresse) – Calciomercato.itGli accertamenti hanno evidenziato “una elongazione del bicipite femorale della coscia destra“. Per il 21enne si prevede uno stop di circa 15 giorni.L'articoloe idiproviene da CalcioMercato.it.