Juventusnews24.com - Juve Empoli, Kolo Muani e Vlahovic nuovamente insieme? Svelato il piano di Thiago Motta per gestire i due attaccanti

di RedazionentusNews24? Tutti gli ultimi aggiornamenti sull’attacco bianconeroDopo la quarta vittoria consecutiva in campionato, latorna in campo per sfidare l’nel quarto di finale di Coppa Italia. Nell’ultima parte del match contro i sardihanno giocatocome già fatto contro i toscani in campionato. Potrebbero essere riproposti? Paolo Aghemo di Sky Sport ha fatto il punto.PAROLE – «dovrà valutare la miglior formula offensiva in questo momento, per capire se conci potrà essere un tandem con. Va detto che il francese può anche giocare sulla fascia come visto anche a Cagliari nella parte finale della partita».Leggi suntusnews24.com