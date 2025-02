Calciomercato.it - Juve, Conte al posto di Thiago Motta: “Un progetto diverso”

Le ultime sulla panchina bianconera nel programma TiAmoCalciomercato in onda sul nostro canale YoutubePer qualcunosta già preparando il terreno all’addio al Napoli al termine della stagione. Prima della gara col Como, persa in malo modo e che ha regalato la vetta all’Inter alla vigilia dello scontro diretto al ‘Maradona’, il tecnico leccese non ha di fatto risin merito alla sua permanenza in azzurro anche l’anno prossimo, come da contratto (triennale da 8 milioni).aldi(LaPresse) – Calciomercato.ite il ‘sogno’La scorsa primavera, però, ha dimostrato che per un allenatore come, esigente al massimo non solo sul mercato, non c’è più grande spazio a livello internazionale. Ma anche in Italia, dove è stato ‘rimbalzato’ dal Milan, la sua seconda meta preferita dopo lantus.