Sport.quotidiano.net - Juve a meno otto dalla vetta: Motta guarda con interesse alla sfida Conte-Inzaghi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 24 febbraio 2025 – Lapuò tornare in gioco per lo Scudetto? Se da un lato c’è stata la cocente eliminazione in Champions League, dall’altro le frenate recenti di Napoli e Inter hanno permesso ai bianconeri di rientrare a, peraltro senza coppe da giocare a parte la Coppa Italia. Esattamente come il Napoli, che però ha un po’ perso il bandolo della matassa dopo la cessione di Kvara e i recenti infortuni. L’Inter, invece, si è ripresa lacon il Genoa, ma avrà ancora una Champions da giocare e in più il prossimo weekend fornisce una ghiotta occasione per Thiago: lo scontro diretto del Maradona. In caso di risultato favorevole lapotrebbe ritrovarsi asei dal primo posto.in rimonta: recuperati tanti punti I numeri non dicono tutto del calcio, ma qualcosa sì.