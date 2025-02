Metropolitanmagazine.it - Justin Bieber, gli avvocati della popstar smentiscono l’uso di droghe “voci false e pericolose”

I legali dihanno parlato dei rumours intorno all’artista secondo, i quali la voce di Yummy avrebbe fatto uso di.La notizia fa seguito alle speculazioni sulla salute fisica e mentale didelle ultime settimane, quando le foto dei paparazzi che sembravano mostrarlo stanco sono diventate virali. In un comunicato glidimoglie Hailey hanno dichiarato che l’ossessione pubblica sulla sua salute è “estenuante e patetica e mostra che nonostante l’ovvia verità, le persone sono impegnate a fare commenti negativi, volgari e nocivi”. Il team ha aggiunto che “lo scorso anno è stato molto in evoluzione per lui ed ha concluso diverse amicizie e relazioni d’affari che non gli sono più utili”. I rappresentanti del cantante hanno aggiunto che sta lavorando a nuova musica ed è concentrato sulla cura del figlio appena nato.