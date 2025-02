Just Eat comprata da Prosus il titolo vola in borsa dopo l’Opa da 41 miliardi

Quifinanza.it - Just Eat comprata da Prosus, il titolo vola in borsa dopo l’Opa da 4,1 miliardi

Leggi su Quifinanza.it

acquisiràEat Takeaway.com in un’operazione da 4,1di euro, che comporterà il delisting della società di consegna a domicilio dalladi Amsterdam. L’offerta del gruppo di investimento in aziende digitali, interamente in contante, prevede una valutazione delle azioni diEat a 20,30 euro.Il precedente nel 2020Con l’acquisizione diEat, che domina il mercato in Paesi europei come Regno Unito, Germania e Olanda, ma è anche forte in Italia,diventerà il quarto gruppo mondiale nel settore del food delivery. Nel 2020aveva già tentato di acquisireEat, ma aveva perso la battaglia contro Takeaway, che aveva fatto un’offerta superiore a 6,5di euro. Oggi, però, potrebbe portarsi a casa l’entità nata dalla fusione traEat e Takeaway per una cifra ben inferioreL’accordo, annunciato oggi e approvato dal consiglio di amministrazione diEat, segna la conclusione di un periodo turbolento per l’azienda.