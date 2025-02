Chietitoday.it - July, due mesi su un balcone, senza conoscere l’amore familiare: cerca casa

Leggi su Chietitoday.it

è una gattina dal manto grigio striato che ha vissuto duesu un, fuori da qualsiasi contesto. Non ha mai visto nulla del mondo tranne che un pavimento e un pezzetto di cielo.La gattina si è trovata in una situazione molto difficile, ridotta in quello stato dai.